Wegen des drohenden Strommangels in Europa fordert Paul Niggli, ehemaliger Krisenmanager der Stromnetzbetreiberin Swissgrid, ein Bitcoin-Verbot. Denn die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt benötigt sehr viel Strom.

Im Interview mit CH Media erklärte der Schweizer Manager: "Eine einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Strom wie ein Haushalt in eineinhalb Monaten". Insgesamt verbrauche das Bitcoin-Netzwerk pro Jahr weltweit doppelt so viel Strom wie die gesamte Schweiz.