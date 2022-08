Neuer Atomreaktor in Slowakei erhält Betriebsgenehmigung

Die Enel Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,67 % auf 4,937EUR erreicht.

Die Slowakei will bei der Stromversorgung autark werden. Das AKW Mochovce liegt rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Bratislava und 150 Kilometer östlich von Wien. Daneben betreibt der EU-Mitgliedstaat mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern auch noch den Standort Jaslovske Bohunice./hei/DP/nas

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei setzt anders als Deutschland weiter auf den Ausbau der Kernenergie. Die staatliche Atomaufsichtsbehörde (UJD) erteilte am Donnerstag die endgültige Betriebsgenehmigung für den neuen dritten Reaktorblock am Standort Mochovce. Ein Einspruch der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000 wurde damit abgewiesen.

