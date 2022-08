STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

RWE kauft in Polen zu



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UYB)

Auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Essener Energiekonzern investiert weiter in erneuerbare Energien. Heute verkündete RWE den Kauf des polnischen Projektentwicklers für Photovoltaik Alpha Solar. Alpha Solar verfügt über eine Entwicklungspipeline von 3 Gigawatt. Im Gesamtjahr will RWE insgesamt 5 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren. Die RWE-Aktie streifte zu Börsenbeginn mit 43,95 Euro knapp am bisherigen Jahreshoch von 43,98 Euro vorbei. 2. Call-Optionsschein auf Rio Tinto (WKN HB86DS)

Aus einem Call-Optionsschein auf den Bergbaukonzern Rio Tinto steigen die Derivateanleger an der Euwax aus. Rio Tinto fördert in über 35 Ländern Eisenerz, Kupfer, Aluminium und weitere Materialien. Gestern erhöhte Rio Tinto sein Übernahmeangebot für 49% der Aktien von Turquoise Hill von 34 CAD auf 40 CAD. Die Rio-Tinto Aktie legt um 1% auf 59,90 Euro zu. 3. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group (WKN MD2SM7) Wie bereits am Vortag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group ein. Nach einer Studie der Unternehmensberatung PWC steigt die Nachfrage nach Rohstoffen für die E-Mobilität bis zum Jahr 2030 um das 15-fache. Der Automobilbauer hat mit Rock Tech Lithium den bevorstehenden Abschluss einer strategischen Zusammenarbeit zur Lieferung von hochwertigen Lithiumhydroxid angekündigt. Die Mercedes-Aktie notiert mit 55,80 Euro nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte bis 12:00 Uhr in einer engen Handelsspanne von 25 bis -25 Punkte. Als der DAX um die Mittagszeit Richtung 13.200 Punkte fiel, setzten die Stuttgarter Derivateanleger offenbar wieder auf steigende Kurse. Mit ihrer Einschätzung sollten sie bis 13:30 Uhr Recht behalten, als der DAX sich Richtung 13.300 Punkte bewegte

Börse Stuttgart auf Youtube:

Aktien kleinerer und mittelgroßer Firmen haben in den letzten Monaten mehr verloren als viele Großkonzerne. Woran das liegt und warum SDAX und MDAX auf Sicht von 20 Jahren hingegen die Nase vorne hatten, verrät Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect im Interview. Welche Branchen mehr als einen Blick wert sind und wie die Anleger der comdirect in Nebenwerte investieren - hier seine Einschätzungen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)