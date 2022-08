WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal etwas besser entwickelt als zunächst angenommen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwar auch in den Monaten April bis Juni, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das Minus fiel allerdings mit auf das Jahr hochgerechneten 0,6 Prozent nicht so stark aus, wie zuvor nach einer ersten Schätzung von minus 0,9 Prozent gemeldet.

Besser als zunächst angenommen entwickelte sich die US-Wirtschaft auch wegen einer robusten Konsumlaune. Die Ausgaben lagen im zweiten Quartal um 1,5 Prozent über dem Vorquartal und damit über der ersten Schätzung. Die Konsumausgaben dürften dabei auch von dem starken Arbeitsmarkt gestützt worden sein. Die Anträge für Arbeitslosenhilfe sind überraschend erneut gesunken.