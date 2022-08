München (ots) - Deutschlands größte Bankenstudie geht in eine neue Runde! Die

Zinswende, hohe Inflation, gebremste Kapitalmärkte und ein neues Konsumverhalten

erhöhen den Anpassungsdruck auf Banken. Welche Geschäftsmodelle sind in diesem

Kontext erfolgsversprechend? Wo liegen zukünftige Wachstumschancen? Wie lassen

sich prozessuale und technische Schulden überwinden? Wie kann man Talente besser

binden und begeistern? Mehr dazu im aktuellen MOONROC Retail Banking Kompass

2022.



Tomorrow never dies , heißt der Titel eines James Bond Klassikers aus dem Jahr

1997. Es wird immer eine Zukunft geben, egal wie die aktuelle Lage auch sein

mag.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Auch Banken benötigen eine Zukunft . Staatsschuldenkrise, Zinswende,Rekordinflation, steigende Fundingkosten, Anleihe- und Kapitalmärkte - vieleKernparameter eines Bankgeschäfts verändern sich aktuell dramatisch.Was gestern noch als gutes Geschäftsmodell galt, ist durch die vielenVeränderungen vielleicht heute schon nicht mehr profitabel. Die Krise wird zumNew Normal . Hinzu kommt eine stärkere operative Regulierung des Bankgeschäftsdurch die nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden.Um in der neuen Bankenwelt bestehen zu können, sollte man wissen, wohin sichMärkte und Ertragspools entwickeln. Wie sehen die Gewinnerbanken in Zukunft aus?Kurzer Auszug der Ergebnisse Bankenstudie "MOONROC Retail Banking Kompass 2022":ERST KAUFEN KUNDEN DIE STORY, DANN DAS PRODUKTDer moderne Kaufprozess von Finanzprodukten gliedert sich in zwei Schritte.Zunächst kaufen Kunden eine Story. Diese könnte beispielsweise auf lokaler Näheund Verbundenheit, Modernität, Preis, optimale Beratung oder Nachhaltigkeitfußen. Danach erfolgt der eigentliche, operationale Kaufvorgang.Aktuell haben Banken in beiden Prozessschritten Schwierigkeiten. Warum sollensich Kunden für ihr Angebot interessieren oder entscheiden? Why us? EchteDifferenzierungen im Banking werden schwieriger. Die operativen Bankmodellehaben einen Komplexitätsgrad erreicht, der nicht mehr beherrschbar ist. Dievielen Systemausfälle in der Banken-IT-Landschaft und die hohenModernisierungskosten für Prozesse und Technologie zeugen davon.VERTEIDIGUNG DER VERGANGENHEIT ODER SCHAFFUNG DER ZUKUNFTViele Banken setzen unzählige Initiativen auf, um ihr Haus im Wettbewerb weitervoranzubringen. Die kleinteiligen Verbesserungen beschäftigen zwar die gesamteOrganisation, schaffen aber kein differenzierendes Zukunftsbild. Es stellt sichdie Frage, ob es im Großen und Ganzen wirklich in die richtige Richtung geht.Sind wir im Zins- und Provisionsüberschuss wirklich deutlich gewachsen? Haben