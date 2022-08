Rheinberg (ots) -



- Bereinigtes EBITDA steigt um 25,5 Prozent auf 12,8 Mio. EUR

- Positive Gesamtentwicklung gegen den Markttrend

- Nettoumsatz um 17,2 Prozent auf 141 Mio. EUR gesteigert

- Ehrgeizige Ziele bei der Internationalisierung

- Creditreform hebt Rating an auf BB- mit stabilem Ausblick



Die Underberg-Unternehmensgruppe hat dem finalen Konzernbericht zufolge das

Geschäftsjahr 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) mit insgesamt starkem

Wachstum abgeschlossen und bringt eine umfassende Refinanzierung auf den Weg.

Das Zahlenwerk im jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht bestätigt damit im

Detail die vor einigen Wochen bereits anhand vorläufiger Eckdaten kommunizierte

gute Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr.





Die Semper idem Underberg AG hat den Nettoumsatz aus dem Vertrieb der eigenenMarken und der Vertriebsmarken um insgesamt 17,2 Prozent auf 141 Mio. EURgesteigert. Zugleich verbesserte der Hersteller und Distributor vonPremium-Spirituosen die Margen und verzeichnet insgesamt ein spürbaresErgebniswachstum im operativen Geschäft. Das bereinigte EBITDA für dasGeschäftsjahr 2021/22 betrug rund 12,8 Mio. EUR. Es lag damit 25,5 Prozent überdem Vorjahresergebnis von 10,2 Mio. EUR und übertraf sogar das Vor-Corona-Niveauvon 12,1 Mio. EUR."Wir haben konsequent daran gearbeitet, die Underberg-Gruppe als House of Brandsmit vielen starken Marken aufzubauen - und diese Strategie hat unseren Erfolgauch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gesichert", sagt FinanzvorstandMichael Söhlke.Positive Geschäftsentwicklung gegen den MarkttrendDas Wachstum der Unternehmensgruppe fällt in einen Zeitraum, in dem derGesamtabsatz im Spirituosenmarkt um -3,2 Prozent rückläufig ist (Quelle:Nielsen-Marktforschung). Die positive Entwicklung resultiert zum einen ausgestiegenen Marktanteilen bei den eigenen Kernmarken wie dem KräuterbitterUnderberg (+1,9 Prozentpunkte), dem Weinbrand Asbach (+1,6) oder derZuckerrohr-Spirituose PITÚ (+5,0). Zum anderen gab es signifikante Zuwächse beiProduktinnovationen. Neuheiten wie PITÚ Ipanema, der erste alkoholfreie Cocktailin der Dose, trugen zum nachhaltigen Wachstum bei. Nach einem sehrvielversprechenden Start und einem Absatz von über 600.000 Dosen im Jahr 2021wurden im ersten Halbjahr 2022 wieder bereits ca. 300.000 Dosen PITÚ Ipanemaverkauft.Perspektivisch weiteres Wachstum insbesondere international erwartetDie Underberg-Gruppe hat bewusst in den Auf- und Ausbau neuerProduktionskapazitäten investiert und prüft aktuell Folgeinvestitionen, um die