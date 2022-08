EDINBURGH (dpa-AFX) - Die frühere BBC-Journalistin Emily Maitlis hat schwere Vorwürfe gegen den öffentlich-rechtlichen Sender und die britischen Medien im Allgemeinen erhoben. Immer häufiger gelinge es ihnen nicht, sich in der aktuellen Zeit selbst zu behaupten, in der "Fakten verloren gehen, die Normen des Rechtsstaates mit Füßen getreten werden und Behauptungen oft unhinterfragt bleiben", sagte Maitlis in einer Rede am Mittwochabend auf dem Edinburgh Festival Fringe. Damit würden populistische Ideen normalisiert und Dinge sagbar gemacht, die früher unvorstellbar gewesen seien.

Die 51-Jährige, die jahrelang die populäre BBC-Nachrichtensendung "Newsnight" moderierte und durch ein aufsehenerregendes Interview mit dem Queen-Sohn Prinz Andrew auch international bekannt wurde, hatte die BBC vor einigen Monaten verlassen und arbeitet nun für den konkurrierenden britischen Medienkonzern Global.