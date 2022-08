Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft dena legt Vorschlag zum beschleunigten Aufbau des Wasserstoff-Startnetzes vor

Berlin (ots) - Will Deutschland bis 2045 klimaneutral sein, wird grüner

Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen. Das dafür erforderliche Netz muss

möglichst schnell und verlässlich aufgebaut werden.



Bei ihrem Besuch in Kanada haben Bundeskanzler Olaf Scholz und

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche mit der kanadischen

Regierung eine Wasserstoffallianz gegründet. Ab 2025 sollen jährlich bis zu

500.000 Tonnen grünen Wasserstoffs nach Deutschland geliefert werden. Ein großer

Erfolg und eines von mittlerweile einer Vielzahl national und international

geplanter Projekte.