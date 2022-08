Domino's Pizza Enterprises gibt im Rahmen seines Jahresberichts Jul21 bis Jun22 neue Akquisitionen bekannt / Langfristige Strategie Das effizienteste und nachhaltigste QSR im Liefermarkt zu werden

Hamburg (ots) - HIGHLIGHTS IN EUROPA



- Umsatzwachstum System: +4,3% (+62,9 Mio. $), +35,0% auf Dreijahresbasis

(+398,5 Mio. $)

- EBIT -11,0% (-9,7 Mio. $), +21,8% auf Dreijahresbasis (+14,1 Mio. $)

- 123 neue Stores

- Stores insgesamt in Europa (DPE): 1.401

- Ziel-Meilenstein für Europa: 3.050 Stores bis 2033 - Vergrößerung des Marktes

in Europa um das 2,2-fache

- Schnellrestaurantkette Nr. 1 Ehrgeiziges Ziel: Klimaneutral ab 2050

- Wir haben uns auf wissenschaftlich fundierte Treibhausgas-Reduktionsziele

verpflichtet und diese bei der unabhängigen Organisation Science Based Target

initiative (SBTi) eingereicht, die sie im Geschäftsjahr 2023 überprüfen wird.

- Unsere Ziele orientieren sich an der angestrebten Begrenzung der

Klimaerwärmung auf 1,5°C und einer wissenschaftlich nachweisbaren

Klimaneutralität bis 2050. Für 2030 haben wir Zwischenziele festgelegt.



Die Domino's Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP), der Mutterkonzern von

Domino's Pizza Deutschland GmbH, hat gestern die Geschäftszahlen für das

abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Im Laufe des Geschäftsjahres konnte

die Pizzakette die umfangreichste Expansion durch neue Stores in der

Unternehmensgeschichte erzielen. Domino's eröffnete 294 neue Stores, das

entspricht mehr als fünf zusätzlichen Stores pro Woche.