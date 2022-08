Casio bringt EDIFICE mit der gleichen authentischen Farbe heraus, die auch für das rote Honda-Abzeichen verwendet wird

Tokio (ots/PRNewswire) - Kollaborationsmodell mit Honda Racing



Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Markteinführung des EQB-2000HR an,

dem neuesten Modell der Kooperation mit Honda Racing in der EDIFICE Kollektion

von Chronographen, die auf dem Markenkonzept von "Geschwindigkeit und

Intelligenz" basiert. Die gleiche authentische Farbe, die für das rote Abzeichen

auf den Fahrzeugen von Honda Racing verwendet wird, findet sich auch auf dem

Zifferblatt der Uhr.



Die neue EQB-2000HR basiert auf dem Basismodell EQB-2000, dessen Gehäusedesign

von den Aufhängungsarmen von Formel-Rennwagen inspiriert ist. Sie ist ein

leistungsstarker, solarbetriebener Chronograph, der sich mit Mobilgeräten

verbinden kann, in einem Farbschema, das den auffälligen Farbton enthält, den

Honda für sein ikonisches rotes Abzeichen verwendet hat.