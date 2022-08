Straubing (ots) - Ist die Hilfe für die Gasversorger sinnvoll konzipiert? Daranbestand vom ersten Augenblick an Zweifel, die sich nun stärker artikulieren. Daes sich bei der Gasversorgung um eine nationale Aufgabe handelt, sollte sie alssolche wahrgenommen und damit aus dem Staatshaushalt finanziert werden. (...)Müsste man unbedingt eine gewisse Gegenfinanzierung bewerkstelligen, dann könnteman eine allgemeine Energieumlage über alle Bürger erheben. Denn schließlichmüssen auch die Betreiber anderer Heizsysteme anerkennen, dass es eine nationaleAufgabe ist, die Energiewirtschaft und damit große Teile des Wirtschaftslebensvor dem Zusammenbruch zu bewahren.Auch ein anderer Vorschlag muss in Erwägung gezogen werden, der vor allem dieBezieher geringerer Einkommen entlasten würde. Gedacht ist dabei an eineGrundversorgungsmenge an Gas, die jedem Haushalt zu einem gedeckelten Preis zurVerfügung steht. Was darüber hinaus verbraucht wird, sollte dann ruhig zuMarktpreisen verrechnet werden. Damit wäre dann die ungeliebte Umlage vom Tisch;die bei den Versorgern durch die Deckelung entstehenden Verluste könntenzielgenau aus den öffentlichen Haushalten beglichen werden.Man sieht: Es gibt durchaus bessere Ideen, wie man die Gaskrise einigermaßenbewältigen kann. Eine Ansicht, die übrigens auch in der Ampel zunehmend an Bodengewinnt. Robert Habeck wäre also zu raten, sich noch einmal über das Gasthema zubeugen und für Nachbesserungen zu sorgen. Tut er dies nicht, dann könnte ihn derBundesrat im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens dazu zwingen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5305757OTS: Straubinger Tagblatt