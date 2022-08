Vor gut einem Monat hat Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, in Anspielung an die noch laufenden Atomkraftwerke gesagt, dass Deutschland ein Gasproblem, aber kein Stromproblem habe. Heute steigt der Strompreis in Deutschland (und Frankreich) auf ein neues Allzeithoch von über 700 Euro die Megawattstunde - das entspräche einem Ölpreis von 1200 Dollar! Also haben wir, hat vor allem die deutsche Wirtschaft inzwischen wohl doch entgegen der Aussage von Habeck ein massives Stromproblem: die Kosten für Strom und Gas sind inzwischen so hoch, dass immer mehr deutsche Firmen schließen oder ins Ausland abwandern. Die immer weiter eskalierende Energiekrise trweibt die Inflation weiter nach oben und bringt die EZB in eine immer aussichtslosere Lage..

Hinweise aus Video:

1. Strompreis: Neues Allzeithoch für Deutschland und Frankreich – „böses Erwachen“

2. Gaspreis jetzt über 300 Euro – drei aktuelle Gründe für die große Rally

