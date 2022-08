Bestival - Berlin eröffnet heute internationalen Branchentreff mit 800 Gästen aus der Tourismus- und Eventwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Heute beginnt in Berlin das "Bestival", das Branchen-Event für

die nationale und internationale Tourismus- und Veranstaltungswirtschaft.

Burkhard Kieker, visitBerlin -Geschäftsführer, eröffnete am Vormittag das

"Bestival" live im Kino International, Wirtschaftssenator Stephan Schwarz

begrüßte die Teilnehmer:innen per Videobotschaft. Mehr als 800 Gäste haben sich

für das innovative Event mit Festival-Charakter angemeldet. Sie erwartet in den

kommenden zwei Tagen Expert:innen-Vorträge, Workshops sowie die neuesten

Angebote, die Berlin auch weiterhin in der Top-Liga der Tourismus- und

Kongress-Metropolen weltweit positionieren sollen. Schirmherrin des Events ist

die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey.



Stephan Schwarz, Berliner Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe: "Ich

freue mich, dass sich Veranstaltungs- und Tourismusexpertinnen und -experten aus

ganz Europa in Berlin zu diesem innovativen Eventformat zusammenfinden. Die

Berlinerinnen und Berliner und die Gäste der Stadt, lieben die Hauptstadt für

ihre Kreativität, ihre Innovationen und ihre Diversität. Schön, dass all jenes

in diesem Jahr auch wieder vor Ort und persönlich erlebbar wird."