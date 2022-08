BAADER BANK stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat LEG nach Zahlen von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 118 auf 93 Euro gesenkt. Der Immobilienkonzern habe im ersten Halbjahr eine ordentliche operative Entwicklung gezeigt und zudem den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Kursrückgangs seit Jahresbeginn erscheine die Aktie unterbewertet./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 13:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,54 % auf 77,66EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 118

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m