Jackpot Digital verzeichnet bessere Ergebnisse

Vancouver, British Columbia - 25. August 2022 - Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Börse Frankfurt: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass der Juli 2022 der Monat mit dem höchsten Umsatz war, den das Unternehmen seit Februar 2020 verbuchen konnte.

Das Unternehmen führt die Stärkung des Umsatzes auf die allgemeine Lockerung der COVID-bedingten Reisebeschränkungen und einen merklichen Aufwärtstrend der Buchungen bei den großen Betreibern in der Kreuzfahrt- und Kasino-Branche zurück.

Jake Kalpakian, der President und Chief Executive Officer, erklärte dazu wie folgt: „Seit der Lockerung der COVID-Beschränkungen verzeichnen wir bessere Ergebnisse. Im letzten Monat verbuchten wir einen Umsatz von CAD $ 125.337, sodass der Juli unser bester Umsatzmonat im Kreuzfahrt-Segment seit Februar 2020 war, und dies war der letzte Monat, in dem wir vor Inkrafttreten der weitreichenden COVID-19-Beschränkungen einen uneingeschränkten Betrieb fahren konnten. Wir gehen davon aus, dass dieser positive Trend angesichts weiterer Lockerungen der Beschränkungen anhalten wird.“

„Außerdem nimmt das Auftragsinteresse seitens des landseitigen Kasino-Segments weiter zu und kommt immer mehr in Fahrt“, so Herr Kalpakian weiter. „Unsere Pipeline mit Neuaufträgen wird stärker, was auf ein breiteres Spektrum an Kasinobetreibern zurückzuführen ist. Aufgrund des Inflationsdrucks auf die Gehälter in Verbindung mit der enormen Personalknappheit bei den Croupiers bzw. Kasinomitarbeitern ist unser Produkt heute attraktiver denn je. Unser Unternehmen ist fantastisch positioniert, um von dem Makrotrend zur Automatisierung in der Kasino-Branche entsprechend zu profitieren. Die Kasinobetreiber haben rasch erkannt, dass ihnen die innovative Jackpot Blitz-Technologie, bei der keine Croupiers mehr benötigt werden, entsprechende Vorteile bringt. Mit mehr ‚Hands-dealt-per-hour‘ steigen auch die Einnahmen - gepaart mit enormen Kosteneinsparungen und dem Wegfall von Betriebspersonal bzw. Mitarbeitern.“