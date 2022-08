(PLX AI) – Marvell Q2 revenue USD 1,517 million vs. estimate USD 1,520 million.Q2 adjusted net income USD 486 million vs. estimate USD 487 millionQ2 gross margin 51.8%Outlook Q3 gross margin 51.1%Outlook Q3 revenue USD 1,560 million vs. consensus …

Marvell Technolgoy Q2 Earnings in Line with Estimates; Q3 Guidance Below Consensus

