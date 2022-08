MultiBank Group meldet Rekordzahlen für 2021

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Mit einem Tagesumsatz von über 12,1 Milliarden USD

und einem Jahresumsatz von 189 Millionen USD



Die MultiBank Group (https://multibankfx.com/) , der weltweit größte und am

strengsten regulierte Broker für Finanzderivate, veröffentlicht Rekordzahlen für

das Jahr 2021.



Die preisgekrönte Finanzdienstleistungsgesellschaft meldete einen Rekordumsatz

von über 12,1 Milliarden USD pro Tag, mit einem Rekordjahresumsatz von rund 189

Millionen USD im Geschäftsjahr 2021. Dies ist ein beeindruckender Anstieg von

35,4 % gegenüber dem Jahr 2020 und kennzeichnet ein rekordverdächtiges Jahr für

den Weltkonzern.





Die 2005 gegründete MultiBank Group hat eine makellose aufsichtsrechtlicheBilanz mit über 11 Finanzaufsichtsbehörden und über 25 Niederlassungen weltweit.Darüber hinaus setzte die Gruppe ihren strategischen Schwerpunkt auf dieEntwicklung und Investition in fortschrittliche Handelstechnologien. DieMultiBank Group befindet sich derzeit im fortgeschrittenen Stadium derEinführung einer vollständig regulierten Börse für digitale Vermögenswerte inAustralien, die das weltweit erste vermögenswertübergreifende Ökosystem seinsoll, um die Kluft zwischen traditioneller und alternativer Finanzierung zuüberbrücken.Der Gründer und Vorsitzende der MultiBank, Naser Taher, der 2022 als eine der 50einflussreichsten Finanzpersönlichkeiten auf den globalen Finanzmärktenausgezeichnet wurde, erklärte weiter:"2021 war ein monumentales Jahr für die MultiBank Group, und ich bin stolz aufdiese rekordverdächtigen Finanzzahlen. Darüber hinaus bin ich stolz darauf, dassdie Anzahl der Benutzer auf unseren Plattformen bis zum Ende des zweitenQuartals 2022 die Marke von einer Million überschritten hat. Diese Ergebnissesind ein Beleg für unser Engagement, unseren geschätzten Kundenfortschrittliche, zuverlässige Plattformen und einen erstklassigen Kundenservicezu bieten, der von unseren über 600 Mitarbeitern weltweit erbracht wird. DieseErfolge motivieren uns weiterhin, unsere Investitionen in unsere Technologie undregulatorische Infrastruktur zum Nutzen der Händler weltweit im Allgemeinen undunserer geschätzten Kunden im Besonderen zu erhöhen. Wir setzen große Hoffnungenin die zweite Jahreshälfte 2022 und planen weitere Projekte, die unsere Positionals Weltmarktführer festigen werden."Informationen zur MultiBank Group:Die MultiBank Group (https://multibankfx.com/) wurde 2005 in Kalifornien, USA,gegründet. Sie verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 12,1 Mrd. USDund betreut einen umfangreichen Kundenstamm von über 1.000.000 Kunden in 100Ländern. Die Gruppe (https://multibankfx.com/) hat sich zu einem der weltweitgrößten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt und bietet ihrenhochkarätigen Kunden preisgekrönte Handelsplattformen mit einer Hebelwirkung vonbis zu 500:1 für Produkte wie Aktien, Rohstoffe , Indizes, digitaleVermögenswerte, Metalle und Devisen.