Wirtschaft Wirtschaftsweise schlägt Pro-Kopf-Energiegeld von 500 Euro vor

München (dts Nachrichtenagentur) - Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer hat angesichts der hohen Gaspreise ein Pro-Kopf-Energiegeld von 500 Euro, die Einführung eines neuen "Energie-Soli" sowie die Aussetzung der Schuldenbremse auch 2023 vorgeschlagen. "Da wir in Deutschland kein System haben, mit dem wir zielgenau die Menschen mit geringen Einkommen und geringen Ersparnissen entlasten können, halte ich ein staatliches Pro-Kopf-Energiegeld für alle Erwerbstätigen von 500 Euro in diesem Herbst für die zweitbeste Lösung", sagte Schnitzer der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



"Dabei könnte man auch Kinder berücksichtigen." Dieses Mal sollten aber auch Rentner, Studierende und Transfer-Empfänger das Energiegeld bekommen, so die Münchner Top-Ökonomin. "Da es versteuert werden muss, findet ein sozialer Ausgleich statt und der Staat erhält die ausgegebene Summe zu etwa 30 Prozent zurück", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.