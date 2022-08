DOLE SUNSHINE COMPANY VERSTÄRKT IHR ENGAGEMENT FÜR MENSCHEN, DEN PLANETEN UND WOHLSTAND MIT EINEM NEUEN BETRIEBSSTANDORT IN SIERRA LEONE

Singapur (ots/PRNewswire) - Schwerpunkt der ersten vier Jahre auf Gesundheit und

Wohlbefinden, Beschäftigungsmöglichkeiten, Lebensunterhalt für Familien und

Kommunalentwicklung in der Region



Nach vier Jahren Arbeit, einem wachsenden Team und einer Investition von über 70

Millionen Dollar ermöglicht die Dole Sunshine Company (DSC) eine Verbesserung

der Lebensbedingungen in Sierra Leone. Die Marke, deren Versprechen es ist,

Kunden, Mitarbeitern und Verbrauchern auf der ganzen Welt Sonnenschein für alle,

den Sunshine for All(TM), zu bringen, schließt Phase 1 ihres Projekts in dem

westafrikanischen Land ab. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung der

regionalen Entwicklung, der Beschäftigung und der Gesundheitsversorgung sowie

auf der Schaffung eines neuen Maßes an Sicherheit für die Region, sowohl

hinsichtlich der Produktionsstätten als auch hinsichtlich der kommerziellen

Plantagen.