MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Erklärungsnot des Kanzlers:

"Es dauert lange, bis Kanzler Olaf Scholz sämtliche Hilfen in der Energiekrise aufgezählt hat. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Energiepauschale, hier Erhöhung der Pendlerpauschale, dort ein Steuerfreibetrag. Und bald kommt noch ein Entlastungspaket. An Rentner wird dann auch gedacht. Irgendwie soll auch für Firmen noch etwas getan werden. Das Problem ist, dass so viele kleinere, vorübergehende, nur angekündigte Maßnahmen, von den Menschen nicht als wuchtige Antwort auf eine Krise gewertet werden, die bedrohlicher empfunden wird als Finanz- und Corona-Krise. Noch mehr verblassen die Maßnahmen angesichts einer Gasumlage, die alle Hilfen wieder auffrisst. Es fehlt die griffige Botschaft. Es fehlt das "Whatever it takes" die "Bazooka". Selbst aus der Corona-Krise wiesen Kurzarbeit, schnelle Hilfen und Impfstoffe einen überzeugenderen Weg. Ein Strompreisdeckel, ein monatliches Energiegeld über den ganzen Winter, ein Gasdeckel für Firmen: Das wäre die "Bazooka", die Vertrauen schafft. Und endlich ein klares Wort des Kanzlers: Will er Russland stoppen "whatever it takes" oder weiter Waffenverkäufe an die Ukraine verhindern?"/yyzz/DP/he