OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Steuereinnahmen:

"Bundesfinanzminister Lindner muss sich bewegen. Die Schuldenbremse ist im Kern richtig. Sie taugt aber nicht in Krisenzeiten. Zumal die Einnahmen des Staates auch wegen der hohen Inflation im ersten Halbjahr rasant gestiegen sind, um mehr als sieben Prozent bei fast stagnierenden Ausgaben. Die Staatskasse ist also ein Krisengewinnler - auf Kosten von Steuer- und Abgabenzahlern. Erst belasten, um dann gönnerhaft zu verteilen? Das ist kein feiner Politikstil. Nur Mut, Kanzler! Niemand muss mehr vor den explodierenden Preisen bei Strom, Gas und Lebensmitteln Angst haben. Dieses Versprechen sollte Scholz den Bürgern geben. Das würde ungemein helfen, damit Deutschland in diesem Winter enger zusammenrückt."/yyzz/DP/he