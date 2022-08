Nachdem im Bereich von 4,6546 PLN das Paar EUR/PLN einen tragfähigen Boden vorgefunden hatte, konnte seit Mitte August eine steile Rallye bis an die obere Begrenzung des langfristigen Trendkanals um 4,7883 PLN vollzogen werden. Damit hat das Paar eine erste wichtige Zielmarke erreicht, allerdings gestaltet sich die bisherige Aufwärtsbewegung lediglich in einer einzigen Welle. Die nun laufende Korrektur ist dabei als zwischengestaltete Konsolidierung zu interpretieren, neuerliche Quartalshochs könnten bei EUR/PLN demnach noch folgen. Wer Gewinne verbuchen kann, kann nun einiges davon einstreichen.

Konsolidierung gestartet

Die laufende Konsolidierung bei dem Währungspaar könnte nach technischen Maßstäben in den Bereich von 4,7370 beziehungsweise 4,7055 PLN abwärts reichen. Von dort aus könnte der Wert zunächst einmal wieder die obere Trendbegrenzung um 4,7883 PLN ansteuern, aber erst ein Ausbruch darüber dürfte ein Folgekaufsignal an 4,8079 und 4,8502 PLN entfesseln. Theoretisch würde es allerdings auch ausreichen, wenn nur ein marginal höheres Hoch etabliert wird, um die Bedingungen einer 1-2-3-Kursbewegung zu erfüllen. Fällt EUR/PLN dagegen unter glatt 4,70 PLN zurück, wäre dies ein klares Zeichen von Schwäche, weitere Verluste müssten in diesem Fall auf den EMA 200 bei 4,6531 PLN zwingend einkalkuliert werden.