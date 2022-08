Ask 0,90

Ask 0,90

Ask 0,88

Ask 0,88

Die Schwäche der US-Wirtschaft überrascht

von Sven Weisenhaus

Zur Wirtschaft in Deutschland gab es gestern eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es im Frühjahr zu einem Mini-Wachstum gekommen ist. Ende Juli hatte das Statistische Bundesamt in einer Schnellmeldung mitgeteilt, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im 2. Quartal gegenüber dem Vorquartal in der Höhe unverändert geblieben (siehe auch Börse-Intern vom 29. Juli). Gestern meldete die Behörde nach neuesten Berechnungen stattdessen ein kleines Wachstum von 0,1 %. Damit hat die Wirtschaft hierzulande nun zumindest wieder das Niveau von vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 erreicht.

Für die Börsen war diese Meldung aber völlig irrelevant. Warum? Weil sie einerseits einen Zeitraum betrifft, der vor beinahe zwei Monaten endete und damit für die Börsen weit in der Vergangenheit liegt, und andererseits war die Revision nur gering.

ifo Geschäftsklima deckt sich mit den Einkaufsmanagerdaten

Ebenso wenig relevant war die schlechte Nachricht: Das ifo-Geschäftsklima ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Der vielbeachtete Stimmungs- und Frühindikator ist im August auf 88,5 Punkte gefallen, nach 88,7 Punkten im Juli. Dabei waren die rund 9.000 befragten Unternehmen sowohl mit den laufenden Geschäften als auch mit den Perspektiven der kommenden Monate etwas weniger zufrieden und damit weiterhin deutlich pessimistisch.

Das ifo-Institut geht vor diesem Hintergrund aktuell davon aus, dass das deutsche BIP im dritten Quartal 2022 um etwa 0,5 % schrumpfen wird. Diese schlechte Nachricht war aus dem Grund wenig relevant, weil sich die Umfrageergebnisse lediglich mit denen von S&P Global bezüglich der Stimmung der Einkaufsmanager decken. Und ein Rückgang des BIP im laufenden Quartal wurde längst erwartet. Schon in der oben genannten Börse-Intern-Ausgabe vom 29. Juli hieß es dazu: „Für das aktuell laufende Quartal sollte man sich allerdings auf einen BIP-Rückgang einstellen. Denn insbesondere aufgrund der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland dürfte die Wirtschaftsleistung weiter gebremst werden.“ Also alles nichts wirklich Neues.