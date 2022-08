CREDIT SUISSE stuft CRH auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Baustoffhersteller habe ein starkes erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage. Der Ausblick stimme zuversichtlich und die starke Bilanz lasse dem Konzern Spielräume./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2022 / 03:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CRH Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +3,43 % auf 38,85EUR erreicht.