Deloitte Property Index 2022: Wohnimmobilienpreise zweistellig gestiegen

München (ots) -



- Steigende Immobilienpreise in Europa, Deutschland schließt zu den teuersten Ländern auf

- Mietpreise nochmals leicht gestiegen, München weiter Mietpreisspitzenreiter in Deutschland und zugleich zweitteuerstes Wohnimmobilienpflaster - Neubautätigkeit in Deutschland weiterhin eher unterdurchschnittlich im europäischen Vergleich



Lebenshaltungskosten und Energiepreise haben in den vergangenen Monaten zugelegt, und auch das Wohnen wird zunehmend teuer - ob zur Miete oder im Eigenheim. Dies geht aus dem neuesten Property Index von Deloitte hervor, einer der umfassendsten Untersuchungen der europäischen Wohnimmobilienmärkte, erhoben 2021. Die aktuelle Auflage analysiert die Daten aus 23 europäischen Ländern und 68 ausgewählten Großstädten und sieht starke Auswirkungen auf die Wohnimmobilienmärkte, u.a. durch die Folgen des Ukraine-Kriegs.