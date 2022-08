Im Vorfeld der heutigen Rede von Jerome Powell in Jackson Hole fallen die fast parallelen Kursverläufe auf zwischen dem aktuellen Jahr 2022 und dem Crash-Jahr 2008! Muß es diesmal ähnlich kommen wie im Jahr 2008? Natürlich nicht. Aber solche Muster sind interessant - und vielleicht hängt es an der heutigen Jackson Hole-Rede von Powell (16Uhr deutscher Zeit; wir berichten mit einem Live-Feed auf finanzmarktwelt.de), ob die Analogie zum Crash des Jahres 2008 schon zeitnah ad acta gelegt werden kann. Der Fed-Chef ist in einer schwierigen Lage: er muß die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank wiederherstellen bei der Bekämpfung der Inflation - während die Aktienmärkte wetten, dass die Fed in Sachen Zinsen bald wieder umkippt..

1. Jackson Hole: Fed-Chef Jerome Powell in „Mission Impossible“

2. Konsumklima mit Rekordtief – Sparen für die Energienachzahlung

