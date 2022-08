GOLDMAN SACHS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen von 132 auf 149 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf die jüngste Berichterstattung sowie unter Berücksichtigung der neuesten Frachtraten und Bunkerpreisdaten habe er seine Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2022 um 22 Prozent erhöht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für die Container-Reederei der Jahre 2023 bis 2026 reduzierte er hingegen leicht./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 15:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,39 % auf 279,4EUR erreicht.