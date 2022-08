WIESBADEN (ots) - * Besonders hohe Überbelastung der Bevölkerung in

Mieterhaushalten mit einem Anteil von 12,8 %



* Belastung durch Wohnkosten für Mieterhaushalte in Städten sowie in unterster

Einkommensgruppe überdurchschnittlich hoch



* Nettokaltmieten im Juli 2022 um 1,7 % gegenüber Juli 2021 gestiegen





Für viele Millionen Menschen in Deutschland machen die monatlichen Ausgaben fürWohnen einen großen Teil der Lebenshaltungskosten aus. In aller Regel sindAusgaben für Wohnen und vor allem Mieten monatliche Fixkosten, bei denen kaumoder nur wenig Einsparpotenzial besteht. Durchschnittlich 23,3 % ihresverfügbaren Einkommens mussten Haushalte im Jahr 2021 für die Wohnkostenaufbringen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Liegt dieWohnkostenbelastung, also der Anteil des für die Wohnkosten aufgewendetenverfügbaren Haushaltseinkommens, bei mehr als 40 %, gelten Haushalte alsüberbelastet. Im vergangenen Jahr traf dies auf 10,7 % der Bevölkerung zu.Bevölkerung in Mieterhaushalten muss größeren Teil ihres verfügbaren Einkommensfür Wohnkosten aufwenden als EigentümerhaushalteBetrachtet man nur die Bevölkerung in Haushalten, die zur Miete wohnen, ist dieBelastung durch Wohnkosten noch größer. Im Jahr 2021 galten 12,8 % derBevölkerung in Mieterhaushalten als überbelastet. Der durchschnittliche Anteildes verfügbaren Haushaltseinkommens, der in dieser Gruppe für Wohnkostenaufgewendet werden musste, lag bei 27,6 %.Einpersonenhaushalte und Alleinerziehende mit höchster Wohnkostenbelastung 2021Wer im Jahr 2021 in einem Einpersonenhaushalt zur Miete wohnte, hattedurchschnittlich die höchste Wohnkostenbelastung. Mehr als ein Drittel ihresverfügbaren Einkommens (35,4 %) gaben diese Einpersonenhaushalte im Schnitt fürWohnkosten aus. Fast jede beziehungsweise jeder vierte der alleinlebendenMieterinnen und Mieter (24,7 %) musste für die Wohnkosten sogar mehr als 40 %des verfügbaren Einkommens aufwenden und galt somit als überbelastet.Eine überdurchschnittlich hohe Wohnkostenbelastung hatten mit 30,7 % im Jahr2021 auch alleinerziehende Mieterinnen und Mieter mit mindestens einem Kind.Dagegen gaben zwei Erwachsene ohne Kinder (23,7 %) und zwei Erwachsene mitKindern (24,1 %), die zur Miete wohnten, durchschnittlich den geringsten Anteilam verfügbaren Einkommen für Wohnkosten aus.Menschen in unterster Einkommensgruppe und in Städten am stärksten durchWohnkosten belastetNoch deutlicher unterscheidet sich die Wohnkostenbelastung der Menschen in