In den vergangenen Wochen ging es mit dem Kurs der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trotz guter Quartalszahlen deutlich nach unten. Notierte die Aktie noch am 12.8.22 oberhalb von 29 Euro, so war sie am 25.8.22 zeitweise um 13 Prozent tiefer bei 25,34 Euro zu bekommen. Am 26.8.22 setzte sich die Aktie mit einem zweiprozentigen Kursanstieg auf 25,97 Euro an die Spitze der DAX-Werte.

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten von Goldman Sachs, die die Aktie nach den über den Erwartungen liegenden Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie in den nächsten Wochen noch über weiteres Erholungspotenzial verfügen.