Liminal BioSciences gibt Kündgung des CDMO-Altvertrags bekannt

Beendigung führt zu erwarteten Einsparungen von 33,1 Millionen Dollar

Wegfall der letzten Altverträge im Zusammenhang mit dem früheren Geschäft mit Plasmatherapeutika

LAVAL, Quebec und CAMBRIDGE, England, 26. August 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen für Entwicklungsphasen, hat heute bekannt gegeben, dass die im Mai 2015 abgeschlossene langfristige Rahmenvereinbarung über Dienstleistungen in Bezug auf sein früheres Geschäft mit Plasmatherapeutika („CDMO-Vereinbarung") mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Parteien gekündigt wurde. Das Unternehmen hatte bereits im August 2021 eine vorzeitige Kündigung der CDMO-Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von fünf Jahren ausgesprochen. Die CDMO-Vereinbarung beinhaltete eine Mindestabnahmeverpflichtung in Höhe von 9 Millionen Dollar pro Jahr für die Restlaufzeit des Vertrags.