CREDIT SUISSE stuft H&M auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 110 auf 105 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Simon Irwin zeigte sich zunehmend vorsichtig für die Margenentwicklung der Modekette in den Geschäftsjahren 2021/22 und 2022/23. Gründe dafür seien eine schwächelnde Verbrauchernachfrage, steigende Betriebskosten, ungünstige Währungseffekte und der Rückzug aus Russland, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 16:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,79 % auf 10,80EUR erreicht.