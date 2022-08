Anlass der Studie: Q2 Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.08.2022

Kursziel: EUR7,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 7,40 auf EUR 7,30.

Zusammenfassung:

Die Q2-Ergebnisse lagen nahe an unseren Schätzungen und Aroundtown ist auf einem guten Weg, die bestätigte Guidance zu erreichen. Angeführt von einem Mietwachstum von 2,3% auf vergleichbarer Basis (LFL) blieb der FFO 1 mit EUR186 Mio. (+8% J/J) stark, und der NTAPS kletterte auf EUR10,4. Während das zweite Quartal ermutigend war, wurde die Sommerrallye an den Märkten letzte Woche durch Kommentare gebremst, dass die US-Notenbank möglicherweise doch an der Zinsschraube weiterdrehen muss. Dies ließ viele Immobilienaktien auf neue Jahrestiefststände fallen. Trotz der zunehmenden makroökonomischen Unsicherheiten sind wir der Meinung, dass AT mit seiner starken Liquiditätsposition (EUR2,2 Mrd.), die die anstehenden Fälligkeiten von Schulden für drei Jahre abdeckt, und seinem Engagement im robusten Wohnimmobiliensektor über Grand City gut aufgestellt ist, um den Sturm zu überstehen. Nach Anpassung der Aktienanzahl an die Scrip-Dividend-Aktien lautet unser Kursziel nun EUR7,3 (zuvor: EUR7,4). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 7.40 to EUR 7.30.



Abstract:

Second quarter reporting was close to FBe and has Aroundtown tracking towards confirmed guidance. Led by 2.3% LFL rental growth, FFO 1 remained strong at EUR186m (+8% Y/Y), and NTAPS edged higher to EUR10.4. While Q2 was encouraging, the summer market rally was halted last week by comments that the Federal Reserve may have to remain hawkish after all. This sent many property stocks tumbling to new yearly lows. Despite rising macro-uncertainties, we still think AT is well positioned to weather the storm, thanks to its strong liquidity position (EUR2.2bn) that covers upcoming debt maturities for three years and its exposure to the resilient residential sector via Grand City. After adjusting the share count for the scrip issue, our target price is now EUR7.3 (old: EUR7.4). We remain Buy-rated on AT.



