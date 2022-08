Neuerfindung einer Ikone Der vegane KitKat-Riegel kommt aus Hamburg in den Handel (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Neue Variante des Schokoladen-Klassikers ab September im Supermarkt.

- Das Nestlé Chocoladen-Werk in Hamburg stellt KitKat Vegan für 15 Länder her.

- Besser für das Klima: Der CO2-Fußabdruck des neuen Riegels ist 18 % niedriger

als von einem Milchschokoladen-KitKat.

- KitKat -Produktion seit 50 Jahren in Hamburg.



Endlich kommt er nach Deutschland: Schoko-Fans können bald den veganen KitKat

-Riegel hierzulande probieren. Ab September 2022 wird KitKat Vegan vorerst als

Einzelriegel in ausgewählten deutschen Supermärkten erhältlich sein. Ab Januar

2023 wird die vegane Variante bundesweit im Handel im Regal stehen - dann auch

als dreier Multipack.