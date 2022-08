Bayer - Weiter mit Short-Chance, bisher bärische Tageskerze

Das hat soweit gut gepasst, die Aktie ist leicht angestiegen und gibt wieder ab. Es bietet sich weiterhin eine Short-Position am Widerstand an.

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktie konnte am heutigen Donnerstag über den 10er-EMA nach oben ausbrechen und steht möglicherweise vor einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 54,80 Euro. In diesem Bereich sollte das Papier aber wieder nach unten abprallen. Mit der bereits genannten bärischen Überschneidung des 50er-EMA unter der 200er-EMA wurde zudem ein weiteres langfristiges Schwächesignal generiert. Die Erholung sollte nur kurz ausfallen und die Aktie dann wieder nach unten abdrehen."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer