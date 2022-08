Der DAX hat erneut fest eröffnet und die Hochs vom Vortag erreicht. Nach diesem Run am Morgen kam jedoch wieder Schwäche in den Markt. Sie reicht bis zur Mittagszeit an, hat die Kurslücke komplett geschlossen und versucht um 13.220 nun wieder einen Boden auszubilden.

Unser Händler Björn stellt den Termin des Tages, die Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Nachmittag, vor. Hier könnten weitere Äußerungen zur Zinspolitik der Fed vermerkt werden.