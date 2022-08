Wirtschaftsweise Grimm schlägt subventionierte Gasgrundversorgung vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm hat in der Diskussion um Entlastung von Haushalten wegen der explosionsartig gestiegenen Gaspreise einen staatlich subventionierten Grundverbrauch ins Spiel gebracht. Haushalte bis zu einem bestimmten Einkommen könnten eine bestimmte Menge - zum Beispiel 75 Prozent des Durchschnittsverbrauches - zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt bekommen, sagte Grimm am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg. Der Mehrverbrauch müsste dann zum Marktpreis gezahlt werden.

"Es ist wichtig, die höheren Gaspreise zeitnah an die Verbraucher weiterzugeben, gleichzeitig muss aber ein glaubwürdiges Entlastungspaket auf den Tisch. Das wird teuer", sagte Grimm. Selbst wenn man die Menschen nicht vollumfänglich entlastet und sich auf die unteren und mittleren Einkommen fokussiert, können 40 Milliarden Euro zusammenkommen. Bei den Haushaltsplanungen müsste dies berücksichtigt werden", betonte sie.