Morgan Stanley setzt auf chinesische Titel aus dem Tech- und Rohstoffsektor, von denen die Analysten erwarten, dass sie unbeeindruckt von der hohen Marktvolatilität steigen werden.

Die US-Investmentfirma fokussiert sich dabei auf Chinas Festland. Dafür spricht, dass der CSI 300 Index, der die chinesischen Unternehmen auf dem Festland abbildet, den MSCI China Aktienindex seit Mitte November um 20 Prozentpunkte übertroffen habe, sagte Aktienstrategin Laura Wang in einem Bericht der Bank. Wang wies darauf hin, dass der MSCI China Index den längsten Bärenmarkt in seiner 20-jährigen Geschichte erlebt. Das liege zum Teil auch an der regulatorischen Unsicherheit einiger Werte wie bei Alibaba und Tencent.