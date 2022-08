Top Gewinn Image Ranking 2022 - Falkensteiner erneut die Nummer 1 in Österreich

Wien (ots) - Die österreichische Hotelgruppe Falkensteiner Michaeler Tourism

Group (FMTG) verteidigt auch heuer wieder den ersten Platz als beliebtestes

Tourismusunternehmen der Österreicher_innen und klettert in der Gesamtwertung

einen Platz hinauf.



Zum bereits 27. Mal haben auch heuer Abonnent_innen sowie registrierte

Leser_innen des österreichischen Wirtschaftsmagazins GEWINN im TOP Gewinn Image

Ranking die 100 Marken und Unternehmen mit dem besten Image gekürt. Außerdem

wurden aus 15 Branchen die Unternehmen gewählt, die das höchste Ansehen

genießen, sowie die Sieger in acht Sonderkategorien gesucht.





Das Ergebnis für die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) kann sich auch2022 sehen lassen. Bereits zum fünften Mal in Folge landete die Hotelgruppe aufPlatz 1 in der Kategorie "Freizeit & Tourismus". Auch im Overall-Rankingkletterte das Familienunternehmen, das heuer seinen 65. Geburtstag feiert,wieder eine Stufe weiter hinauf - von Platz 14 auf Platz 13 und ist damit ganzvorne mit dabei.65 Jahre FalkensteinerDie Geschichte der heutigen Falkensteiner Michaeler Tourism Group beginnt vorgenau 65 Jahren mit einem kleinen Gästehaus in Südtirol. Mit dem FalkensteinerClub Funimation Katschberg eröffnete vor 25 Jahren das erste Hotel der Gruppe inÖsterreich. Heute ist Falkensteiner die bekannteste Tourismusmarke in Österreichund genießt bei den Österreicher_innen das höchste Vertrauen."Wir sind sehr stolz und dankbar für das große Vertrauen der Österreicher_innenin unser Unternehmen und die Marke Falkensteiner," so Otmar Michaeler, CEO derFMTG. "Auch das diesjährige Ergebnis des TOP GEWINN Image Rankings ist einewichtige Bestätigung für unseren Weg und ein großartiger Ansporn, unsereProjekte weiter voranzutreiben und uns noch stärker als Premium Marke zupositionieren, ohne dabei unsere Wurzeln und das Familiäre, das unserUnternehmen für unsere Gäste und unsere Mitarbeiter_innen so besonders macht,aus den Augen zu verlieren."Neue ProjekteDas Traditionsunternehmen, das auch nach 65 Jahren noch immer in Familienhandist, setzt seit jeher maßgeblich Trends für die gesamte Tourismusbranche.FMTG InvestSo ist erst im Juni dieses Jahres der erfolgreiche Launch einer eigenendigitalen Investmentplattform, der FMTG Invest, gelungen. Begleitet wurde derStart dieses neuen Geschäftsbereichs der Tourismusgruppe von der 8.Crowdinvesting Kampagne des Unternehmens. Falkensteiner setzt seit 2016erfolgreich auf Crowdinvesting als Finanzierungsstrategie und konnte hier in denletzten Jahren mehrere Rekorde brechen. Auch die Ende Juli zu Ende gegangene 8.