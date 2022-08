Mit Spannung wurde der Quartalszahlenveröffentlichung Nvidias entgegengesehen. Am 24. August war es dann soweit. Das Unternehmen präsentierte ein auf den ersten Blick durchwachsenes bis schwaches Zahlenwerk.

Eine knackige Abwärtsreaktion der Aktie blieb allerdings aus. Vielmehr legte die Aktie am gestrigen Donnerstag (25.08.) eine veritable Erholung auf das Börsenparkett.

Dass diese Erholung aus chartechnischer Sicht gerade noch rechtzeitig kam, verdeutlicht bereits ein flüchtiger Blick auf den unteren Chart.

Im Kursverlauf von Nvidia thront im Bereich von 192+ US-Dollar ein potentielles Doppeltop. Der Bereich 167 US-Dollar stellt das Zwischentief dieser Formation dar. In Verbindung mit den 165 US-Dollar liegt eine wichtige Unterstützung vor. Sollte dieser unterschritten werden, könnte es noch einmal prekär werden. Und diese Gefahr bestand zuletzt durchaus, erreichte die Aktie doch unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung den Bereich 167 / 165 US-Dollar. Ein Kursrücksetzer infolge der Zahlen hätte die Aktie dann womöglich noch einmal in Bedrängnis gebracht. Stattdessen schwang sich der Wert zu einer Erholung auf. Diese kann jedoch allenfalls als Teilerfolg eingestuft werden. Letztendlich würde nur ein signifikanter Vorstoß über die 192+ US-Dollar das Chartbild aufhellen.

Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Zahlenwerk an. Nvidia informierte über das 2. Quartal (3-Monatszeitraum zum 31.07.) des Fiskaljahres 2023. Das Unternehmen gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 6,704 Mrd. US-Dollar an. Im 1. Quartal 2023 lag der Umsatz noch bei 8,288 Mrd. US-Dollar. Vor allem die Gaming-Sparte entwickelte sich im aktuellen Berichtszeitraum schwächer. Nvidia erzielte in Q2/2023 einen Nettogewinn in Höhe von 656 Mio. US-Dollar, nach 1,618 Mrd. US-Dollar im Q1/2023. Für das laufende Q3/2023 erwartet Nvidia einen Umsatz in Höhe von 5,9 Mrd. US-Dollar +/-2 Prozent.