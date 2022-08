US-Anleihen vor Powell-Rede etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 117,61 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,06 Prozent.

Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank dürften die Powell-Aussagen "die entscheidenden Impulse zum Wochenschluss" geben. Allgemein wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten weiter entschlossen gegen die hohe Inflation vorgehen dürfte.

Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA haben die Kursverluste der Festverzinslichen zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt etwas eingegrenzt. Sie zeigen eine nachlassende Dynamik beim Preisauftrieb. Der von der US-Notenbank stark beachtete Preisindex zu den Konsumausgaben ist im Juli gesunken, von zuvor 6,8 Prozent auf nur noch 6,3 Prozent. Allerdings war der Rückgang am Markt in etwa erwartet worden./jkr/jsl/mis