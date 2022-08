Water Ways meldet für das zweite Quartal 2022 einen Umsatz von 9,5 Millionen CAD$ und einen Nettogewinn von 3,9 Millionen CAD$

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

26. August 2022 - Toronto, Kanada - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Bewässerung anbietet, gibt die Einreichung seines Zwischenabschlusses (der "Abschluss") und der Management Discussion and Analysis (die "MD&A") für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt. Eine umfassende Diskussion der Finanzlage und der Betriebsergebnisse von Water Ways ist in der MD&A enthalten, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Ohad Haber, Präsident, CEO und Vorsitzender des Vorstands von Water Ways, erklärt: "Wir setzen den Aufbau und das Wachstum von Water Ways Technologies fort. Wir begannen das Jahr mit einem Rekordauftragsbestand von 13 Millionen Dollar. Unser kanadisches Geschäft wächst schnell. Der Krieg in der Ukraine und die Abriegelung in China haben einige unserer Geschäfte in Asien verzögert und sich als Herausforderung erwiesen".

Am Donnerstag, dem 1. September 2022, um 9 Uhr Eastern Time, veranstaltet das Unternehmen ein Live-Webinar mit einem Unternehmensupdate, einer Ergebnisdiskussion und einer Diskussion über die Übernahme von Hidrotop. Im Anschluss daran wird es eine Fragerunde für Investoren geben.

Registrierung zum Live-Webinar: Q2-Zahlen sowie die Akquistion von Hidrotop:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DuAmLpelRSO0haDegLpqQg

Highlights - Erstes Halbjahr 2022 (die folgenden Informationen sollten in Verbindung mit den Erklärungen und den MD&A gelesen werden und sind durch diese eingeschränkt)

- Der Umsatz in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 belief sich auf insgesamt 9,5 Mio. CAD$, verglichen mit 12,1 Mio. CAD$ in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021. Der Umsatzrückgang ist vor allem auf eine Verzögerung des Beginns der Projekte in Usbekistan und die Sperrung in China zurückzuführen.

- Die Produktverkäufe des Unternehmens nach Süd- und Mittelamerika stiegen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 deutlich auf 3,2 Mio. CAD$, verglichen mit 1,8 Mio. CAD$ in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021.