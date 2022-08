STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Nachdem der DAX mit einem dicken Minus in die Handelswoche gestartet ist, hat er sich in den letzten Tagen in einer Handelspanne von knapp 13.100 bis 13.350 Punkten festgesetzt. Der Präsident der Bundesbank Joachim Nagel hält eine Inflationsrate von 10 % und darüber hinaus im Herbst für Deutschland möglich. Der aktuell stark unter Beobachtung stehende Gaspreis zog an den Terminmärkten in den letzten Tagen weiter an. Ein Megawatt zur Auslieferung im November kostet an der Terminbörse in Amsterdam knapp 330 Euro. Allianz

Die Aktie der Allianz wurde in den letzten Handelstagen sehr rege am Börsenplatz Stuttgart gehandelt. Allianz Global Investor (AGI) plant nach Medienberichten über ein Joint Venture mit einem einheimischen Partner in den chinesischen Markt einzusteigen. Die Allianz Aktie notiert seit Anfang Juli in einer recht engen Handelspanne von rund 170 bis 180 Euro. Mercedes-Benz Group

Der Automobilbauer hat mit Rock Tech Lithium den bevorstehenden Abschluss einer strategischen Zusammenarbeit angekündigt. Der Batterie-Zulieferer wird demnach Mercedes-Benz und seine Partner ab dem Jahr 2026 mit bis zu 10.000 Tonnen hochwertigem Lithiumhydroxid beliefern. Nach einer Studie der Unternehmensberatung PWC steigt die Nachfrage nach Rohstoffen für die Batterieproduktion der Automobilproduzenten bis zum Jahr 2030 von 400.000 Tonnen auf 6.000.000 Tonnen um das 15-fache.

International

Die amerikanischen Indizes haben im Wochenvergleich zwischen 1,5 und 2% nachgegeben. Die Marktteilnehmer beachten die Äußerungen bei der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Heute steht die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell an. Laut dem CME FedWatch Tool gehen inzwischen 62,5% der Marktteilnehmer von einer Leitzinserhöhung von 0,75% auf der nächsten FED-Sitzung im September aus. Dagegen erwarten 37,5% eine Leitzinserhöhung von lediglich 0,5%. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries ist wieder über 3,00% angestiegen. Amazon

Mit der Vereinbarung zur Lieferung von grünem Wasserstoff mit Plug Power kommt Amazon seinem Ziel näher, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Zusätzlich kann Amazon 16 Millionen Plug Power Aktien zu einem Preis von 22,98 US-Dollar erwerben. Bis zum Jahr 2030 möchte Amazon auch 100.000 elektrische Lieferwagen von Rivian in den USA einsetzen. Plug Power