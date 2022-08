PDI konzentriert sich mit der Umfirmierung zu PDI Technologies auf das Thema "Convenience verbinden"

Atlanta (ots/PRNewswire) - Die neue Identität unterstützt wachsende Lösungen,

die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, da sich das komplexe Ökosystem der

Convenience-Produkte wandelt



PDI, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Lösungen und

Erkenntnissen, die das Rückgrat des Ökosystems des Convenience-Einzelhandels und

des Mineralölgroßhandels bilden, gab heute seine Umfirmierung in PDI

Technologies

3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3630513-1%26h%3D3391449167

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pditechnologies.com%252F%253Futm_source%253Dprnew

swire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dnew-brand-pr-2022%26

bekannt. Zu diesem Update gehört auch

ein neues Logo und eine neue Website

13-1&h=3616698860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D

3630513-1%26h%3D2338490507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pditechnologies.com%252

F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaig

mit

denen die laufenden Verpflichtungen und Investitionen der Organisation zur

Unterstützung der Branchentransformation widergespiegelt werden.





Das vor fast 40 Jahren gegründete Unternehmen, das früher unter dem NamenProfessional Datasolutions, Inc. bekannt war, ist von 1.200 Beschäftigten Anfang2020 auf fast 2.000 Beschäftigte im August 2022 gewachsen. Dieses Wachstum istdarauf zurückzuführen, dass das Unternehmen seine globale Präsenz ausweitet,seine Produktinvestitionen beschleunigt und neue Lösungen erwirbt. Dazu gehörenbedeutende Unternehmensangebote in den Bereichen Zahlungsverkehr, Promotionenund Angebotsbindung, Sicherheit, Point of Sale (außerhalb der VereinigtenStaaten verfügbar), Nachhaltigkeit, erweiterte Einblicke und mehr. PDI besitztund betreibt außerdem zwei weithin anerkannte Verbraucherprogramme - das FuelRewards®-Programm und GasBuddy® -, die mehr als 20 Millionen aktive Nutzer mitdem breiteren Ökosystem der Convenience verbinden."In den letzten Jahren haben wir erheblich in das Wachstum unseres Unternehmensdurch Innovation, Kooperationen mit Kunden und strategische Fusionen undÜbernahmen investiert", sagte Jimmy Frangis, Chief Executive Officer bei PDITechnologies. "Der neue Name und die neue Marke PDI Technologies führen das Erbeunserer jahrzehntelangen Erfahrung fort und zielen auf ein breiteres Spektrum anLösungen ab, die unsere Kunden bei der Entwicklung ihres Geschäftsunterstützen."Convenience-Einzelhändler, Mineralölgroßhändler und -spediteure sowie