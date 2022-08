Artnet treibt Innovation mit Hochdruck voran

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Umsatzsteigerungen 2021 und im ersten Halbjahr 2022 /Vorsichtiger Ausblick angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Eintrübungder globalen Wirtschaftslage / Relaunch der Preisdatenbank im zweiten Halbjahrwird Spitzenposition von artnet als führende Onlineadresse für den Kunstmarktfestigen / Pascal Decker als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt, MichaelaDiener und Hans Neuendorf wieder in den Aufsichtsrat gewähltDie artnet AG, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierteAktiengesellschaft, hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 und im erstenHalbjahr 2022 ihre Stellung als führende Handelsplattform für den Kunstmarktausbauen können. Jacob Pabst, Vorstand der artnet AG, zeigte sich mit derGeschäftsentwicklung zufrieden und sprach von Umsatzsteigerungen von 14 Prozentim Jahr 2021 und von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2022. Er sagte weiter: "UnserZiel für die vor uns liegenden Monate und Jahre ist klar: Wir wollen dieMarktführerschaft von Artnet als weltweit größte Plattform für Kunst mit über 55Millionen Nutzern pro Jahr weiter auszubauen. Mit einer ganzen Reihe vonInvestitionen treiben wir Innovationen voran. Wir machen dem Kunstmarkt unserKnow-how und unseren einzigartigen digitalen Datenschatz künftig noch besserzugänglich." Gleichzeitig wiederholte Pabst seine Warnung anlässlich derVorstellung der Halbjahreszahlen 2022, dass sich die Eintrübung der globalenWirtschaftslage im zweiten Halbjahr auch auf den Kunstmarkt auswirken werde.Weitere Themen der heutigen Hauptversammlung waren: die Vorstellung derErgebnisse der externen Überprüfung zur Korrektheit des Wirtschaftens in denzurückliegenden Jahren sowie die Wahl der zukünftigen Aufsichtsratsmitglieder.Die Veranstaltung wurde angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemievirtuell durchgeführt.Umsatzsteigerungen 2021 und im ersten Halbjahr 2022Die Umsatzerlöse des Unternehmens lagen 2021 insgesamt bei 24,6 Mio. US-Dollar.Dies entspricht einer Umsatzsteigerung um 14 %. Wie Pabst ausführte,verzeichnete artnet 2021 Steigerungen in allen Geschäftsbereichen desUnternehmens. Im ersten Halbjahr 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens imVergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 8 Prozent auf 12,9 Mio.US-Dollar.Daten: Update mit neuen Inhalten und neuen Features im zweiten HalbjahrDas Segment Daten hat mit über 15 Millionen Auktionsergebnissen 2021 einenHöchststand erreicht. Der Umsatz in diesem Segment wuchs 2021 um 4 Prozent auf