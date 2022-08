Tencent Investor-Update – Der Riese schrumpft. Wurde Tencent zerstört?

So musste Tencent Music im Juli 2021 seine exklusiven Musikrechte an andere Wettbewerber abgeben . Noch im selben Monat hatte die Staatsführung die Arbeitsbedingungen inklusiver Gehälter der Mitarbeiter des Online-Food-Lieferdiensts Meituan gestärkt, an dem Tencent mit knapp 20 Prozent beteiligt ist. Im September folgten scharfe Einschnitte in der Gaming-Branche, wo Tencent Marktführer ist. So dürfen Minderjährige nur noch am Wochenende maximal eine Stunde pro Tag mit Online-Games verbringen. Zugleich kündigte die chinesische Aufsichtsbehörde NPPA an, die Kontrollen der Spieleanbieter deutlich zu verschärfen. In diesem Jahr genehmigte die Aufsichtsbehörde für Tencent nicht ein einziges neues Online-Game .

