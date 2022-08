Geldwäschebekämpfung PEQURIS sieht Bundesregierung auf einem guten Weg

Berlin (ots) - Am gestrigen Donnerstag hat die Financial Action Task Force ihren

lang erwarteten Schlussbericht (Mutual Evaluation Reports) zur Länderprüfung

Deutschlands veröffentlicht.



Die FATF ist das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und

Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und

Proliferationsfinanzierung. Sie setzt Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung und überprüft in regelmäßigen Abständen die

Umsetzung empfohlener Standards in ihren Mitgliedstaaten.