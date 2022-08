S&P 500 mit Kurs auf 4.100 Punkte

Die Lage bleibt durch die Seitwärtsbewegung weiter unverändert. Bei einem Abprall am Widerstand bei 4.160 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zur Marke von 4.100 Punkten und zum 50er-EMA bei 4.080 Punkten zu rechnen. Wird auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen, wäre ein weiterer Kursrückgang bis 4.000 Punkte wahrscheinlich.

Investoren werden dabei genau auf Aussagen und Wording unter anderem von US-Notenbankchef Jerome Powell achten. Es könnte daher schnell sehr volatil an den Aktienmärkten werden.

Das Economic Policy Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole ist eine der ältesten Zentralbankkonferenzen der Welt. Die Veranstaltung bringt Ökonomen, Finanzmarktteilnehmer, Akademiker, U.S. Regierungsvertreter und Nachrichtenmedien zusammen, um langfristige politische Fragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern.

