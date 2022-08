Perenco meldet ausstehende Prämienschuld Ecuadors in Singapur und Großbritannien an

London (ots/PRNewswire) - Unternehmung von weiteren Schritten zur Durchsetzung

von Zahlungsansprüchen gegen Ecuador, das mit seinen Schulden in Höhe von 412

Mio. USD gegenüber Perenco weiterhin in Verzug ist



Perenco bestätigt, dass es die ausstehende Prämienschuld, die die Republik

Ecuador Perenco schuldet, bei der General Division of The High Court of The

Republic of Singapore registriert hat. Die ausstehende Prämienschuld ist auch

beim High Court of Justice im Vereinigten Königreich eingetragen. Dieses

Verfahren, das im Einklang mit der von Perenco erklärten Strategie steht, seine

Zahlungsansprüche in mehreren Gerichtsbarkeiten durchzusetzen, würde es

ermöglichen, ecuadorianische Konten in diesen Gerichtsbarkeiten einzufrieren und

Handelszahlungen und Forderungen zu beschlagnahmen, um die ausstehende

Prämienschuld zu begleichen.