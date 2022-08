Das haben sich die Aktienmärkte ganz anders vorgestellt: Fed-Chef Jerome Powell hat Hoffnungen eine klare Absage erteilt, wonach die US-Notenbank bald die Zins-Anhebungen stoppen werde, vielmehr absehbar sogar Zins-Senkungen vornehmen werde. Die Geschichte aber zeige, so Powell, dass eine übereilte Umkehr bei der Bekämpfung der Inflation falsch sei - daher werde die Fed auf längere Zeit eine restriktive Geldpolitik betreiben. Damit sind die Fantasien der Aktienmärkte, die seit Ende Juni in der Hoffnung auf einen baldigen "easing cycle" der US-Notenbank gestiegen waren, im Grunde "kaputt". Für die Märkte dürften nun eher schwere Wochen folgen - Erholungen dürften in diesem Umfeld eher Verkaufs-Gelegenheiten darstellen..

