Scheitern in Serie, Kommentar zu Telekommunikationsunternehmen von Heidi Rohde

Frankfurt (ots) - Tim Höttges, der Vorstandschef der Deutschen Telekom, hat sich

von einer Lieblingsagenda verabschiedet. Der leidenschaftliche Befürworter einer

umfassenden grenzüberschreitenden Konsolidierung der Telekombranche in Europa -

auf idealerweise vier große Player - gibt die Idee als "chancenlos" auf. Ein

beachtliches Signal von einem Manager, der eigentlich nie aufgibt (We won't

stop). Aber bei diesem Vorstoß hat Höttges auf Granit gebissen. Zu groß waren

die nationalen Widerstände. Die Vorstellung, die kritische

Telekommunikationsinfrastruktur in ausländische Hände zu legen, erscheint in

allen europäischen Ländern monströs, der Verlust souveräner Kontrolle nicht

hinnehmbar; dies auch dann nicht, wenn es sich bei dem potenziellen

Zusammenschluss um zwei Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten handelt. Gerade in

einer Schlüsselbranche für Wirtschaft und Gesellschaft hat die Idee eines

europäischen Champions keine echten Anhänger. Das musste vor rund 20 Jahren

schon der damalige Telekom-Chef Ron Sommer erfahren, als er Telecom Italia

schlucken wollte. Dafür hat sie auch jenseits der Politik genügend Gegner. Die

mächtigsten sitzen in der EU selbst an den Schalthebeln der Macht.



Die EU-Kartellbehörde kann einer Konsolidierung der Branche schon in einzelnen

Ländern in aller Regel wenig abgewinnen; das Ziel einer Konzentration auf wenige

große Player in Europa wäre in Brüssel chancenlos. Indes hat die Idee auch

betriebswirtschaftlich nicht den größten Charme, denn die Synergien bei

grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen sind sehr begrenzt. Operativ kann die

Skalierung einiges an Ersparnissen bringen, aber der große Hebel - Synergien bei

den Investitionen in die Netze - fehlt.